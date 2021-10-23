باكس يستعيد توازنه وبولز يواصل انتصاراته

استعاد ميلووكي باكس حامل اللقب توازنه وعاد إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 121-111، في مباراة تألق خلالها نجمه كريس ميدلتون صاحب 28 نقطة، فيما تابع شيكاغو بولز نغمة انتصاراته بفوزه الثالث توالياً والثاني على ديترويت بيستونز 97-82 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السبت.

في المباراة الأولى، أضاف اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 21 نقطة لحامل اللقب الذي فرض سيطرته على الربع الأخير ليخرج فائزاً من المباراة، بعد يومين من خسارته أمام ميامي هيت 95-137.



وقال ميدلتون "فقط أعثر على طريقة للتعافي"، مضيفاً "إنها فقط الطريقة التي تتكيّف بها، وكيف تستجيب لذلك. أعتقد انه خلال هذه الأمسية وفي معظم الأحيان، كان الجهد في المكان المناسب".

وساهم جرو هوليداي وبات كونوتون بـ 16 نقطة لكل منهما، فيما أضاف البديل جورج هيل 15 وغرايسون ألن 10.

وافتقد باكس لجهود الثلاثي بروك لوبيز ودونتي ديفينتشنزو وبوبي بورتيس بسبب الاصابة، علماً أن هذا الثلاثي عادة ما يساهم في التسجيل من على مقاعد البدلاء.

وتقدم باكس 101-91 في الدقيقة 8.40 من الربع الأخير، ليحكم قبضته على المباراة أمام 18.300 متفرج على ملعب "آيه تي أند تي" سنتر في تكساس.

في المباراة الثانية، فرض بولز صاحب المركز الحادي في المنطقة الشرقية في الموسم الماضي، نفسه للمرة الثالثة مع بداية منافسات الموسم الحالي والثانية أمام بيستونز، بعدما كان فاز عليه على أرضه 94-88 الخميس، في حين كان استهل الدوري بفوزه على نيو أورليانز بيليكانز 128-112 الجمعة.

واعتمد بولز، في فوزه الثاني في غضون 48 ساعة على بيستونز، على ديمار ديروزان صاحب 21 نقطة والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش الذي سجل 15 والتقط 19 مرتدة.



فوز أوّل لكافالييرز



في كليفلاند، حقق كافالييرز فوزه الأوّل هذا الموسم بعد خسارتين، وجاء على حساب أتلانتا هوكس 101-95، بفضل نجمه الإسباني ريكي روبيو صاحب 23 نقطة و9 تمريرات حاسمة.

وهو الفوز السادس لكافالييرز في عقر داره في مواجهاته السبع الاخيرة أمام هوكس.

وتألق اللاعب المبتدىء إيفان موبلي (20 عاماً) في صفوف كافالييرز مع 17 نقطة و11 مرتدة، فيما أضاف جاريت ألن 11 نقطة و14 مرتدة، وكولن سيكستون وكيفن لوف والفنلندي لاوري ماركانن 12 نقطة لكل منهم.

قال موبلي بعد الفوز "نحن سعداء جداً من فوزنا الأوّل، هو شعور رائع".

وتابع "ولكن لا نريد فقط أن نعتمد عليه. نريد أن نتابع انتصاراتنا وأن نتطور من هنا".

وأثنى مدرب كافالييرز جون بلير بيكرستاف على أداء لاعبه الشاب قائلاً "في وقت تابع إيفان التسجيل، تابعنا تمرير الكرة له".

وأردف ""لديه هذا الوجه المستقيم، لكن مجموعة مهاراته متنوعة ومتعددة الاستخدامات. لقد كسب إيفان ثقتنا بسبب السرعة التي يختار بها الأشياء".

وتصدر تراي يونغ قائمة أفضل المسجلين لدى الفريق الخاسر مع 24 نقطة، منها 15 في الشوط الأوّل. فيما أضاف لاعب الاحتياط كام ريديش 19، في حين عانى هوكس من نسبة النجاح في الرميات حيث لم يسجل سوى 10 من اصل 34 من الرميات الثلاثية.

في تورنتو، سجل العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش 25 نقطة وأضاف 12 تمريرة حاسمة و9 مرتدات لصالح دالاس مافريكس وقاده للفوز على مضيفه تورونتو رابتورز 103-95.

وأضاف تيم هاردواي 25 نقطة لمافريكس الذي حقق فوزه الاول هذا الموسم بعد خسارته مباراته الافتتاحية أمام أتالانتا الخميس.



فينيكس يسقط في بورتلاند



وخسر لوس أنجليس كليبرز المفتقد لنجمه كواهي لينارد أمام ممفيس غريزليز 114-120، بعدما كان سقط في مباراته الاولى أمام غولدن ستايت ووريورز 113-115 الخميس.

ولم يحل تألق بول جورج الذي سجل 41 نقطة والتقط 10 مرتدات من دون خسارة فريقه كليبرز الذي حقق سلسلة من 5 هزائم توالياً منذ الموسم الماضي عقب خروجه من الدور نصف النهائي للأدوار الإقصائية.

في المقابل، وجد فينيكس صنز الذي خسر نهائي "أن بي آيه" في تموز/يوليو الماضي أمام باكس، صعوبة في استعادة توازنه وذلك عقب خسارة ثانية في 3 مباريات جاءت أمام مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 105-134.

واكتفى كريس بول صانع ألعاب صنز بـ 4 نقاط فقط، فيما كان أفضل مسجل في صفوفه ديفن بوكر مع 21، وأضاف ميكال بريدجز وألفريد بايتون 14 نقطة لكل منهما.