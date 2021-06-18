باكس يجر نتس إلى مباراة سابعة حاسمة



وكان نتس بحاجة إلى حسم هذه المباراة في معقل باكس كي ينهي السلسلة لصالحه والتأهل بالتالي إلى نهائي المنطقة، وذلك بعدما فاز الثلاثاء 114-108 .

ورغم مواصلة كيفن دورانت التألق الخميس بتسجيله 32 نقطة مع 11 متابعة، لم يتمكن من تجنيب نتس الهزيمة الثالثة في هذه السلسلة التي عجز خلالها أي من الفريقين عن الخروج فائزاً من ملعب منافسه.

وفي ظلّ استمرار المردود المتواضع لنجمه الآخر جيمس هاردن الذي سجل 16 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة و5 متابعات في ثاني مشاركة كاملة له في هذه السلسلة التي تعرّض في دقيقتها الأولى لإصابة عضلية، بدا نتس عاجزاً تماماً الخميس أمام مضيفه لدرجة أنه لم يتقدم في المباراة حتى لمرة واحدة.

ولعب كريس ميدليتون واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الدور الرئيسي في تأجيل الحسم إلى مباراة سابعة تقام السبت في بروكلين، بعدما سجل الأول 38 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة والثاني 30 مع 17 متابعة، فيما ساهم جرو هوليداي بـ21 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

إما الفوز أو العودة إلى المنزل

وباتت الأمور محسومة الآن "إما الفوز أو العودة إلى المنزل بالنسبة للفريقين" بحسب ما أفاد ميدليتون بعد اللقاء، مضيفاً "هذا هو فحوى المباراة السابعة، هذا ما يحبه فيها اللاعبون وأنا متأكد أن المشجعون يحبونها أيضاً".



وفرض باكس هيمنته على المباراة من البداية حتى النهاية، وحسمها بشكل كبير في النصف الأول من الربع الأخير حين سجل 14 نقطة متتالية بدون رد من دورانت ورفاقه.

وكلما حاول نتس العودة إلى الأجواء كان له ميدليتون بالمرصاد، مقدماً أفضل مردود هجومي في تاريخ مشاركاته في الأدوار الإقصائية.

وبدا واضحاً أنّ الأمسية ستكون شاقة على رجال ناش بعدما تخلفوا بفارق 14 نقطة في مستهل الشوط الثاني، لكن دورانت حاول جاهداً الإبقاء على آمال فريقه بحسم السلسلة في ملعب باكس بتسجيله 10 نقاط متتالية في الربع الثالث.

وقلص نتس الفارق حتى 5 نقاط 67-72 قبل 1,27 على نهاية هذا الربع حين نجح هاردن بترجمة رميتين حرتين من أصل ثلاث إثر خطأ عليه خلال تسديده من خارج القوس.

لكن ميدليتون دخل على الخط بتسجيله النقاط الست الأخيرة لهذا الربع، آخرها بمتابعته الكرة في السلة في الثانية الأخيرة، ما سمح لفريقه بتوسيع الفارق مجدداً.

ووسع باكس الفارق إلى 15 نقطة في بداية الربع الأخير، لكن نتس رفض الاستسلام ورد بعشر نقاط متتالية، آخرها ثلاثية لجو هاريس، مقلصاً الفارق إلى 5 نقاط مجدداً 77-82 مع بقاء 8,41 دقيقة.

وردّ ميدليتون مجدداً بانتزاعه خطأ خلال التسديد من خارج القوس، ونجح في ترجمة الرميات الحرة الثلاث ليبدأ سلسلة من 14 نقطة متتالية لفريقه بدون أي رد من دورانت ورفاقه، بينها 7 نقاط لأنتيتوكونمبو، آخرها بسلة استعراضية قبل 6,24 دقيقة على النهاية.

ونجح بعدها باكس في المحافظة على أفضليته حتى صافرة النهاية، منهياً اللقاء لصالحه بفارق 15 نقطة رغم جهود دورانت الذي بات ثاني لاعب فقط يسجل ثلاثين نقطة أو أكثر سبع مرات أو أكثر خلال موسم واحد في سلة باكس (الموسم المنتظم والأدوار الإقصائية) بعد الأسطورة مايكل جوردان.

