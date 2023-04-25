باتلر يحصّن تقدم ميامي وليكرز على أعتاب التأهل

وفي نزال مثير على ملعب "كاسيا سنتر" في ميامي، قاد باتلر فريقه إلى الفوز الذي منحه تقدماً 3-1 في سلسلة مواجهات الدور الأول للمنطقة الشرقية.

وكان مجموع نقاط باتلر (33 عاماً) هو رابع أعلى أداء فردي في التسجيل في مباراة فاصلة بالدوري الأميركي للمحترفين على الإطلاق.

فقط مايكل جوردان (63 نقطة)، إلجين بايلور (61) ودونوفان ميتشل (57) سجلوا نقاطاً أكثر في مباراة ما بعد الموسم المنتظم.

وبدا أن ميلووكي الذي استعاد خدمات لاعبه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بعد غيابه لمباراتين بسبب الإصابة، وكأنه يقترب من الفوز بعدما تقدم منذ الثواني الأولى وأبقى ميامي على مسافة منه طوال الوقت.

"جهد جماعي متكامل"

تقدّم ميلووكي بفارق 14 نقطة في وقت مبكر من الربع الأخير وبدا أنه في طريقه إلى إدراك التعادل في سلسلة المواجهات بعد أداء استثنائي من بروك لوبيز، مع دعم من أنتيتوكونمبو.

لكن باتلر قاد عودة مذهلة 13-0 في وقت متأخر لقلب الطاولة وسط صيحات من الجماهير، فسجل 21 نقطة في الربع الرابع ليترك باكس في حالة صدمة جراء الهزيمة.

وحيّا مدرب ميامي إيريك سبويلسترا ذكاء باتلر في كرة السلة. وقال "إنه أحد أكثر لاعبي كرة السلة ذكاءً في هذه الرابطة".

وأضاف "إنه يفهم ما نحاول القيام به وهو يفهم ما يحاولون القيام به. هم فريق جيد للغاية".

من جهته، قال باتلر إن أداءه المتألق كانت نتيجة "جهد جماعي متكامل".

وأضاف "أعرف أن الجميع يرون 56 نقطة، ولكن إذا كان زملائي في الفريق لا يتطلعون إلى إيصال الكرة لي، أو دافعوا بروعة بحيث يمكنني التحرك يميناً ويساراً، فهذه اللعبة ستختلف كثيراً".

وتابع أن "تسديدات كثيرة دخلت الليلة. لكن زملائي استمروا في إعطائي الكرة وطلبوا مني الهجوم. عندما يكون لديك زملاء مماثلون في الفريق، تحدث أشياء جيدة".

والجدير بالذكر أن رصيد باتلر شمل 22 نقطة في الربع الأول، وهي قوة تهديفية ساعدت ميامي على البقاء في المنافسة.

ولم يكسر أي لاعب آخر في ميامي حاجز الـ20 نقطة، وكان بام أديبايو ثاني أفضل المسجّلين مع هيت برصيد 15 نقطة. لاعبان آخران فقط سجلا ما لا يقل عن عشر نقاط.

أمام من جهة ميلووكي، فأحرز لوبيز 36 نقطة مع 11 متابعة، فيما سجّل أنتيتوكونميو "تريبل دابل" برصيد 26 نقطة و10 متابعات و13 تمريرة حاسمة.

وقال مدرب باكس مايك بودنهولزر الذي يتعين على فريقه الآن الفوز بالمباراة الخامسة في ميلووكي الأربعاء لتجنّب الإقصاء "أتيحت لنا فرصنا في الربع الرابع لكننا لم نلعب بالشكل الكافي هجومياً ودفاعياً، وهم فعلوا ذلك".

جيمس واللحظات الحاسمة

وفي المنطقة الغربية، شدّد ليكرز الخناق على ممفيس غريزليز ووضعه على عتبة الخروج بفوزه عليه 117-111 بعد التمديد، خلال مباراة رابعة قوية حُسمت لأصحاب الأرض بفضل "الملك" ليبرون جيمس.

فقد سجّل جيمس سلّة مع بقاء ثمانية أعشار لنهاية الوقت الأصلي، ليفرض تعادلاً وتمديداً، في وقت اعتقد فيه ممفيس غريزليز أنه حقق الأصعب بتقدمه قبل ست ثوان من النهاية بسلة من ديزموند باين (36 نقطة) مع تمريرة حاسمة من جا مورانت (19 نقطة).

وأنهى جيمس المباراة برصيد 22 نقطة و20 متابعة وسبع تمريرات حاسمة.

وقال مدرب ليكرز دارفين هام "كانت لدينا عقلية رفض الاستسلام (...) أنا فخور جداً بالطريقة التي قاتلنا بها".

وأضاف "كانت لدينا لحظات في المباراة لم تكن جيدة جداً. لكننا واصلنا اللعب ولم نشعر بالإحباط ولم نتفكك".

وتابع هام مادحاً جيمس البالغ 38 عاماً بالقول "كل مسيرته وكل الأشياء الهائلة التي أنجزها، لا يزال لديه هذا الشغف، تلك العزيمة ليكون في القمة. هذا ما رأيتموه ... هذا هو طوال مسيرته".

