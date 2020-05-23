باتريك ايوينغ أسطورة نيكس سابقا يصاب بفيروس كورونا

وكتب ايوينغ (57 عاما) في بيان عبر حسابه على توتير "أريد أن أقول لكم أنني شُخصت ايجابيا بفيروس كوفيد-19. هذا الفيروس خطر جدا ولا يجب الاستخفاف به. أريد أن أدعو الجميع للبقاء بأمان والاهتمام بأنفسكم وأحبائكم".

وتابع "الآن أكثر من أي وقت مضى، أريد أن أشكر العاملين في مجال الرعاية الصحية وكل الاشخاص في الخطوط الامامية. سأكون بخير وسنتخطى ذلك".

فيما أشار قسم الرياضة في جامعة "جورج تاون" أن ايوينغ "يتلقى الرعاية ومعزول في مستشفى محلي. هو الشخص الوحيد في فريق كرة السلة لدى الرجال الذي أصيب بالفيروس".

خاض ايوينغ 17 موسما في الـ "ان بي اي"، 15 منها مع نيويورك نيكس وشارك في مباراة "كل النجوم" في 11 مناسبة. كما وكان لاعبا في فريق الحلم "دريم تيم" الذي توج بذهبية اولمبياد العام 1992 التي فاز بها ايضا عام 1984.

وتوجّه نيكس الى أسطورته عبر حسابه على تويتر "نتمنى لك الشفاء العاجل أيها الرجل الكبير. ابقى قويا".

تصدر ايونغ قائمة درافت دوري المحترفين بعد قيادته جامعة "جورج تاون" الى لقب دوري الجامعات (أن سي اي اي) عام 1985 واختير أفضل لاعب ناشئ في الـ "ان بي اي" عام 1986.

بعد اعتزاله اللعب عام 2002، انتقل الى التدريب وشغل منصب مساعد مدرب في العديد من أندية دوري المحترفين قبل أن أن يتولى تدريب جامعة "جورج تاون" منذ العام 2017.