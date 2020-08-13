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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

ايقاف أنتيتوكونمبو مباراة واحدة لنطحه لاعب ويزاردز

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أعلنت اللجنة التأديبية في رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ايقاف اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس مباراة واحدة، بعد نطحه لاعباً من واشنطن ويزاردز.

Reuters

وطرد أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الموسم الفائت من الربع الثاني للمباراة التي فاز بها فريقه (126-113) على واشنطن الثلاثاء. 

وكان ايقاف اليوناني متوقعاً بعد أن نطح الألماني موريتز فاغنر من دون أن يعرضه لإصابة ما لم يترك خياراً أمام اللجنة التأديبية للرابطة. 

وسيغيب بالتالي "العملاق" اليوناني عن المباراة الأخيرة في الدوري المنتظم ضد ممفيس غريزليز الخميس، فيما سيكون متاحاً للمباراة الأولى من الأدوار الاقصائية "بلاي أوف". 

وكان تقدم أنتيتوكونمبو باعتذار سريع بعد المباراة مؤكداً "إنه تصرف شنيع. إذا تمكنت من العودة إلى الوراء، لن أقوم به. ولكننا بشر ونرتكب الأخطاء".                
                  
                   
 

واشنطن ويزاردز ميلووكي باكس يانيس أنتيتوكونمبو
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