ايقاف أنتيتوكونمبو مباراة واحدة لنطحه لاعب ويزاردز

وطرد أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الموسم الفائت من الربع الثاني للمباراة التي فاز بها فريقه (126-113) على واشنطن الثلاثاء.

وكان ايقاف اليوناني متوقعاً بعد أن نطح الألماني موريتز فاغنر من دون أن يعرضه لإصابة ما لم يترك خياراً أمام اللجنة التأديبية للرابطة.

وسيغيب بالتالي "العملاق" اليوناني عن المباراة الأخيرة في الدوري المنتظم ضد ممفيس غريزليز الخميس، فيما سيكون متاحاً للمباراة الأولى من الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

وكان تقدم أنتيتوكونمبو باعتذار سريع بعد المباراة مؤكداً "إنه تصرف شنيع. إذا تمكنت من العودة إلى الوراء، لن أقوم به. ولكننا بشر ونرتكب الأخطاء".





