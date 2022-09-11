انضمام الأرجنتيني جينوبيلي إلى قاعة المشاهير

ودافع ابن الـ 45 عاماً عن قميص سبيرز لمدة 16 موسماً بين 2002 و2018، بعدما انتقل إلى صفوفه عقب فوزه بالـ "يورو ليغ" عام 2001 مع فيرتوس بولونيا الإيطالي.

قال اللاعب الأميركي الجنوبي في الكلمة التي ألقاها في سبرينغفيلد في ماساشوستس خلال حفل تكريمه: "لست هنا لأنني كنت مميزاً للغاية ولكن لأنني كنت جزءاً من فريقين من أعظم الفرق في العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، سان أنطونيو والأرجنتين".

وشكّل جينوبيلي الذي اختير مرتين لخوض مباراة كل النجوم (أول ستار) ثلاثياً متفجراً مع لاعب الارتكاز تيم دنكان وصانع الألعاب الفرنسي طوني باركر، وقاد سبيرز للفوز بلقب الدوري أعوام 2003 و2005 و2007 و2014 بقيادة أحد أشهر المدربين الأسطوري غريغ بوبوفيتش.

وفاز هذا الثلاثي معاً بـ 575 مباراة في الموسم العادي.

وأعتزل الأرجنتيني في آب/أغسطس 2018 بعدما خاض 1057 مباراة مع سان أنتونيو، وبلغ معدل نقاطه 13,3 في المباراة الواحدة، الى 3,8 تمريرات حاسمة، و3,5 متابعات. كما شارك في 218 مباراة في الأدوار الاقصائية "بلاي أوف"، وبلغ معدل نقاطه 14 في المباراة الواحدة.

وتوج جينوبيلي بالذهب الأولمبي في عام 2004 في أثينا وكان جزءاً من فريق الحلم الأرجنتيني الذي هزم المنتخب الأميركي المؤلف من لاعبي دوري المحترفين لأول مرة في بطولة العالم 2002، في طريق "راقصي التانغو" لاحتلال المركز الثاني.

وإلى جينوبيلي، انضم تيم هارداواي واللاعبتان سوين كاش وليندسي وايلين والمدربان جورج كارل وديل هاريس والمدربة ماريان ستانلي، إلى قاعة المشاهير لعام 2022.

