النجم باو غاسول يوافق على الانتقال إلى ترايل بلايزرز (تقارير)



وأفادت شبكة "اي اس بي ان" الأميركية أن ابن الـ 39 عاما الفارع الطول (2,13 م) والذي ساهم في إحراز فريقه السابق لوس أنجليس ليكرز لقب الدوري عامي 2009 و2010 سينضم إلى فريقه السادس في عامه التاسع عشر في الدوري الأميركي.

وتقدر قيمة العقد بحوالي 2.6 مليون دولار.

وينضم غاسول الى فريق بلايزرز الساعي لفرض نفسه في المنطقة الغربية بمواجهة فرق من العيار الثقيل على غرار ليكرز وجاره لوس أنجليس كليبرز، إضافة إلى هيوستن روكتس المتجدد ويوتا جاز ودنفر ناغتس.

ولم يخض غاسول الموسم المنصرم بسبب تعرّضه للعديد من الإصابات سوى 30 مباراة بقميصي فريقي سان أنتونيو سبيرز ومليووكي باكس، علما أن معدّله خلال مسيرته بلغ 17 نقطة و9,2 متابعات و3,2 تمريرات حاسمة في 1226 مباراة.

ويتضمن سجل غاسول مع المنتخب الإسباني الفوز بميداليتين أولمبيتين فضيتين (2008 و2012) وبرونزية (2016)، كما توّج بطلا للعالم عام 2006 ولأوروبا أعوام 2009 و2011 و2015.

