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تصفيات كأس العالم

الدوري الأميركي للمحترفين

الفرنسي غوبير في طريقه إلى مينيسوتا

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سينتقل لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير من صفوف يوتا جاز إلى مينيسوتا تمبروولفز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بحسب ما ذكرت الصحف الأميركية.

REUTERS

اختير غوبير (30 عاما)، كأفضل مدافع ثلاث مرات في الدوري الاميركي للمحترفين اعوام 2018 و2019 و2021، كما تم اختياره ثلاث مرات لخوض مباراة كل النجوم "اول ستار".

سيلعب غوبير إلى جانب لاعب من طراز رفيع هو كارل أنتوني تاونز والشاب أنتوني إدواردز.


 

يوتا جاز مينيسوتا تمبروولفز رودي غوبير
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