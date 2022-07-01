الفرنسي غوبير في طريقه إلى مينيسوتا

اختير غوبير (30 عاما)، كأفضل مدافع ثلاث مرات في الدوري الاميركي للمحترفين اعوام 2018 و2019 و2021، كما تم اختياره ثلاث مرات لخوض مباراة كل النجوم "اول ستار".

سيلعب غوبير إلى جانب لاعب من طراز رفيع هو كارل أنتوني تاونز والشاب أنتوني إدواردز.



