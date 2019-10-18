الصين تنفي طلبها إقالة مدير هيوستن روكتس

وقال غينغ شوانغ متحدث باسم الدبلوماسية الصينية "لم تنقل أبدا الحكومة الصينية هذا الطلب".

وقد كشف آدم سيلفر مدير ال "ان بي ايه" الخميس أن ممثلين من الحكومة الصينية ورؤساء شركات طالبوا بإقالة داريل موريل.

وأردف سيلفر قائلاً "أجبنا أنه لا مجال لحدوث ذلك ولا حتى فرض أي عقوبة".

وسبق لسيلفر أن كشف خلال مؤتمر عقد في مدينة نيويورك الاميركية أنّ تلك المسألة كانت لها عواقب مالية "كارثية" على الدوري وأنّ "الوضع قد يستمر كذلك".

وقد بدأت الأزمة بين الصين ودوري رابطة المحترفين في تشرين الاول/أكتوبر الماضي حين نشر داريل موريل المدير العام لهيوستن روكتس تغريدة مؤيدة للمتظاهرين في هونغ كونغ.

وقد ضربت هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة التي استعادتها الصين عام 1997 وأصبحت منطقة تتمتع بحكم ذاتي موجة احتجاجات قوية منذ حزيران/يونيو الماضي مطالبة بالمزيد من الحريات المدنية واستقلال ذاتي.

وإثر التغريدة المثيرة للجدل علّقت العديد من الشركات الصينية عقود رعايتها مع الـ"NBA" كذلك مفاوضات حقوق البث التلفزيوني حين كان العديد من الأندية في جولة آسيوية.