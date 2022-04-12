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دوري أبطال آسيا

الدوري الأميركي للمحترفين

الشك يحوم حول مشاركة دونتشيتش ضد يوتا جاز

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أعلن نادي دالاس مافريكس الثلاثاء أن نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش يعاني من تمدد في ربلة الساق اليسرى وبالتالي يحوم الشك حيال مشاركته السبت ضد يوتا جاز في المباراة الأولى من الأدوار الإقصائية (البلاي أوف) لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

AFP

وخضع العملاق السلوفيني الموهوب (2,01 م) لفحص بالتصوير بالرنين المغناطيسي حدد طبيعة الإصابة التي تعرض لها الأحد خلال المباراة الأخيرة من الموسم المنتظم التي فاز فيها فريقه على سان أنطونيو سبيرز 130-120.

وقال مافريكس في بيان: "دونتشيتش بدأ العلاج ولا يوجد جدول زمني محدد لعودته" إلى الملاعب.

وسيشكل غياب دونتشيتش (23 عاماً) ضربة قوية لدالاس الذي حل رابعاً في الدوري المنتظم وضمن أفضلية الأرض ضد يوتا جاز الخامس، خصوصاً إذا استمر غيابه لأكثر من مباراة في هذه السلسلة.

وغاب دونتشيتش هذا الموسم عن 17 مباراة وفاز مافريكس بثماني مباريات فقط.

واختير دونتشيتش هذا العام للمرة الثالثة لمباراة كل النجوم في أربعة مواسم له في الدوري، ويبلغ معدل أرقامه في المباراة الواحدة 28.4 نقطة و9.1 متابعات و8.7 تمريرات حاسمة.
 

يوتا جاز الدوري الأميركي للمحترفين لوكا دونتشيتش
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