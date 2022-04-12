الشك يحوم حول مشاركة دونتشيتش ضد يوتا جاز

وخضع العملاق السلوفيني الموهوب (2,01 م) لفحص بالتصوير بالرنين المغناطيسي حدد طبيعة الإصابة التي تعرض لها الأحد خلال المباراة الأخيرة من الموسم المنتظم التي فاز فيها فريقه على سان أنطونيو سبيرز 130-120.

وقال مافريكس في بيان: "دونتشيتش بدأ العلاج ولا يوجد جدول زمني محدد لعودته" إلى الملاعب.

وسيشكل غياب دونتشيتش (23 عاماً) ضربة قوية لدالاس الذي حل رابعاً في الدوري المنتظم وضمن أفضلية الأرض ضد يوتا جاز الخامس، خصوصاً إذا استمر غيابه لأكثر من مباراة في هذه السلسلة.

وغاب دونتشيتش هذا الموسم عن 17 مباراة وفاز مافريكس بثماني مباريات فقط.

واختير دونتشيتش هذا العام للمرة الثالثة لمباراة كل النجوم في أربعة مواسم له في الدوري، ويبلغ معدل أرقامه في المباراة الواحدة 28.4 نقطة و9.1 متابعات و8.7 تمريرات حاسمة.

