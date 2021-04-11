الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز المنقوص يفاجئ نتس في عقر داره



ودخل ليكرز المباراة دون نجميه المميزين ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس الغائبين بسبب الإصابة، لكنه عوّض بلعب دينامي ونسبة تسديد مميزة بالإضافة الى حصار دفاعي على المضيف.

قال الألماني دنيس شرودر لاعب ليكرز "اليوم تمكنّا من المنافسة، سدّدنا، ونعم، بمقدوري القول، هذا أفضل فوز لنا هذه السنة".

وفي ظل غياب جيمس، المتوّج مع ثلاثة أندية مختلفة في مسيرته الزاخرة، وديفيس، كان ليكرز بين الأدنى تسجيلاً في الدوري في الأسابيع القليلة الماضية، افتقد الفريق الاصفر "الملك" للمباراة الحادية عشرة توالياً، فيما غاب ديفيس عن آخر 25 مواجهة.

في المقابل، غاب أيضاً عن نتس هدافه الجديد القادم من هيوستن روكتس جيمس هاردن بسبب الإصابة، ثم خسر نجمه كايري إرفينغ الذي طُرد للمرة الأولى في مسيرته في الشوط الثاني.

واجبر النجم المخضرم كيفن دورانت على تحمّل عبء بروكلين بمفرده. وفي ثاني مباراة له بعد عودة من إصابة عضلية بفخذه أبعدته عن 23 مباراة، سجّل دورانت 22 نقطة، 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة، أمام جماهير محدودة بسبب برتوكول فيروس كورونا، بلغ عددها 1700 متفرج على ملعب باركليز سنتر.

قال دروموند بعد فوز فريقه: "تعلّمت الكثير من مباراة اليوم، إننا نملك الكثير من الشبان الأقوياء في غرفة الملابس، برغم ما نواجه على الطرف المقابل من الملعب، يخرجون ويلعبون بقوة".

وحقق فيلادلفيا فوزاً سهلاً على أوكلاهوما سيتي ثاندر 117-93، وتألق العملاق الكاميروني جويل امبيد مع 27 نقطة و9 متابعات.

30 متابعة لكانتر

وفي سولت لايك سيتي، سجّل دونوفان ميتشل 42 نقطة ليحقق فريقه يوتا جاز فوزه الرابع والعشرين توالياً على أرضه، على حساب ساكرامنتو كينغز 128-112.

وأضاف للفائز الموزّع مايك كونلي 26 نقطة والأسترالي جو إينغلز 20 نقطة بعد نزوله، ليقلب جاز فارقا تخطى 10 نقاط ويعزز صدارته للدوري.

وأصبح جاز أول فريق يصل إلى عتبة الأربعين فوزاً هذا الموسم (مقابل 13 خسارة)، وسجّل فوزه الحادي عشر في 13 مباراة.

وعاد فينيكس صنز إلى تحقيق نتائجه المميزة بفوزه الصريح على واشنطن ويزاردز 134-106.

قاده إلى الفوز ديفن بوكر (27 نقطة)، كريس بول (13 نقطة و10 تمريرات حاسمة) ولاعب الارتكاز ديأندريه ايتون (14 نقطة و10 متابعات).

وفي بورتلاند، حقق التركي إنيس كانتر رقماً قياسياً لفريقه بلايزر عندما التقط 30 متابعة خلال فوز فريقه على ضيفه ديترويت بيستونز 118-103.

وإلى متابعاته الثلاثين، أضاف كانتر 24 نقطة، وسجل زميلاه داميان ليلارد وسي جاي ماكولوم 27 و26 نقطة توالياً.