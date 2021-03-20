الدوري الأميركي للمحترفين: قلق حيال ليبرون جيمس بعد إصابته في الكاحل

وخرج "الملك" من المباراة على "ملعب ستيبلز سنتر" في الربع الثاني بعدما ظهر وكأنه يدحرج كاحله الأيمن بعد اصطدامه مع سولومون هيل لاعب أتلانتا.

واستلقى جيمس على الملعب حيث بدا أنه يعاني وصرخ من الألم، وأمسك كاحله الأيمن قبل أن يعود إلى المباراة لفترة وجيزة.

سجل ثلاثية بعد عودته إلى الملعب، لكنه ترك المباراة نهائيًا بعد دقائق قليلة برفقة مدرب اللياقة البدنية، وضرب كرسيًا في طريقه إلى غرفة خلع الملابس حيث بدا الإحباط عليه.

ستشكل أي إصابة خطيرة لجيمس نكسة كبيرة لليكرز الذي يعاني أصلا من غياب نجمه الآخر أنتوني ديفيس لفترة طويلة.

وكان جيمس وديفيس الثنائي الذي قاد ليكرز إلى لقبه الأول في الدوري الموسم الماضي بعد غياب عشر سنوات.

يحتل ليكرز المركز الثاني في المنطقة الغربية مع 28 انتصارًا و13 هزيمة.