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دوري الأمم الأوروبية

الدوري الأميركي للمحترفين

الدوري الأميركي للمحترفين: ناش مدربا لبروكلين نتس

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عيّن بروكلين نتس الخميس اللاعب الكندي السابق ستيف ناش، المتوج مرتين بلقب أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مدربا للفريق الذي يضم في صفوفه النجمين كيفن دورانت وكايري إيرفينغ.

AFP


ويخوض ناش تجربته الأولى كمدرب بعد خمسة أعوام أمضاها منسقا لتطوير اللاعبين مع فريق غولدن ستايت ووريرز، كما شغل منصب الاستشاري للفريق الذي أحرز لقب الدوري ثلاث مرات (2015 و2017 و2018) في الأدوار النهائية الخمسة الأخيرة التي خاضها على التوالي.

وعلق ناش (46 عاما) قائلا "كنت أدرك جيدا أني سأتحول إلى التدريب عندما يحين الوقت المناسب، وأنا سعيد لتمكني من العمل مع مجموعة من اللاعبين الرائعين والطاقم الفني الموجود في بروكلين".

وأضاف "أنا متحمس لتوقعات الفريق في الملعب، في وقت أتحضر للانتقال إلى بروكلين مع عائلتي لنصبح أفرادا مؤثرين في هذا المجتمع".


                  
 

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