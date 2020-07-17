الدوري الأميركي للمحترفين: إصابة صانع ألعاب ميلووكي باكس بفيروس كورونا



وقال بليدسو (30 عاما) لشبكة "إي أس بي ان" الرياضية "لا أعاني من أي عوارض وأنا بحال جيدة".

وتابع "ما إن أراعي البروتوكول (الصحي) للـأن بي ايه سأتطلع قدما للانضمام إلى زملائي في أورلاندو".

وتواصل الأندية الـ22 المشاركة استعداداتها لاستئناف الموسم في 30 تموز/يوليو في مجمع "ديزني وورلد" بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا خلف أبواب موصدة، بعد توقف منذ 11 آذار/مارس إثر إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز بالفيروس.

ويحقق بليدسو أرقام لافتة هذا الموسم مع 15,5 نقطة، 4,6 متابعة و5,4 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وسيخضع بليدسو لفحص الكشف عن فيروس كورونا بشكل يومي وسينضم إلى فريقه ما إن تأتي النتيجة سلبية مرتين. ومع ذلك، عند وصوله إلى "ديزني وورلد"، سيخضع للمزيد من الفحوصات ويعزل نفسه في غرفته لمدة يومين بعيدا عن أفراد ناديه.

وأصيب بعض من لاعبي الدوري بفيروس "كوفيد-19" أبرزهم راسل وستبروك نجم هيوستن روكتس، كيفن دورانت لاعب بروكلين نتس، ماركوس سمارت لاعب بوسطن سلتيكس، دونوفان ميتشل لاعب يوتا جاز والصربي نيكولا يوكيتش الذي أصيب أثناء تواجده في بلاده قبل أن ينضم إلى زملائه في دنفر ناغتس بعد تعافيه.