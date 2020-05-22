الدوري الأميركي للمحترفين: مالك باكس يتوقع العودة بعد 6 أو 8 أسابيع

قال مارك لاسري الخميس لقناة "سي ان بي سي" إن الدوري الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد اقترب من استئناف مبارياته التي توقفت بعد إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس "كوفيد-19" في 11 آذار/مارس.



قال الملياردير لاسري: "نحن نقترب كثيراً، سيكون لدينا اجتماع إداري الجمعة المقبل وأنا متأكد أننا سنتحدث عن الأمر في حينه".



وخاض العديد من لاعبي الدوري تمارين فردية في منشآت أنديتهم هذا الشهر، لاستعادة لياقتهم على أمل استئناف الدوري.



تابع لاسري: "مع عودة اللاعبين، أعتقد أنّ الزخم سيقوى وسنحصل على شيء ما، نأمل بين 6 و8 أسابيع أن نكون قد عدنا للعب".



وتوقف الدوري قبل نحو شهر على انتهاء الدور المنتظم، فيما كانت الأدوار الاقصائية "بلاي اوف" مقررة في منتصف نيسان/أبريل.



ويتوقع أن تصدر الرابطة توجيهات في الأول من حزيران/يونيو تسمح للأندية ببدء استدعاء اللاعبين.



وذكرت شبكة "اي أس بي أن" أنّ التوجيهات ستشمل تحديد الموعد الذي يمكن للأندية فيه توسيع التدريبات الفردية التي سبق لبعضها أن استأنفتها، وضم المزيد من اللاعبين وخوض تدريبات جماعية.



ومن الاقتراحات المتداولة، تقصير الفترة المتبقية من الموسم المنتظم، ومشاركة أكثر من 16 فريقاً في الـ"بلاي أوف".

أضاف لاسري: "أعتقد أنّ نسب المشاهدة ستحلّق، الجميع يريد المشاهدة".



وعن استضافة موقع أو اثنين للمباريات، تابع مالك باكس "كيف تكون أسهل للجميع، اعتقد أنهم سيحدّدون موقعين، ربما لاس فيغاس في الغرب وأورلاندو في الشرق".



ويتصدر باكس ترتيب الدوري مع 53 فوزاً و12 خسارة، بعد تألق نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، محاولاً إحراز لقبه الاول منذ 1971.