الدوري الأميركي للمحترفين: الفوز الـ15 توالياً لميلووكي باكس

وتألق مع ميلووكي الذي يتساوى مع لوس أنجليس ليكرز في الصدارة مع 21 فوزاً و3 خسارات، نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

سجل اللاعب النيجيري الأصل 12 محاولة من أصل 22 لينهي المباراة برصيد 32 نقطة، وأضاف إليها 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

وساهم بتحقيق ميلووكي هذا الفوز الجديد كريس ميدلتون (20 نقطة) فيما أضاف دونتي ديفينتشنزو 12 نقطة بعد نزوله بديلاً.

وبنى باكس تقدمه باكراً لينهي الربع الأول 31-20، وحافظ عليه حتى نهاية المباراة دون خطورة. ولدى الخاسر سجل الفرنسي إيفان فورنييه 26 نقطة وأضاف البديل تيرنس روس 23 نقطة.

علق يانيس على سلسلة فريقه المستمرة "هذا رائع. لن أكذب. عندما تذهب إلى البيت وتفكر بهذا الأمر، يبدو رائعاً. وبمقدورنا تعزيزها".

تابع "لكن في نهاية اليوم، لم ننجز بعد المهمة. لا تزال الطريق طويلة. يتعين علينا العمل بجهد واللعب جيداً".

وبرغم تقدم باكس من البداية حتى النهاية، أصر أنتيتوكونمبو أن أورلاندو صعب الأمور على فريقه "في كل فترة أنت بحاجة لهذا النوع من المباريات. من الجيد أن تحصل على مباريات متقاربة، لأنه بمقدورك التعلم من ذلك، بدلاً من الفوز دوماً بفارق 20 أو 30 نقطة. حصلنا على الفوز وتعبنا من أجله".

بقية نتائج مباريات الاثنين خسر غولدن ستايت ووريرز أمام ممفيس غريزليز 102 - 110، وفاز بوسطن سلتيكس على كليفلاند كافالييرز 110 – 88، وتفوّق فينيكس صنز على مينيسوتا تمبروولفز 125 – 109، وخسر يوتا جاز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 90 – 104، وبصعوبة كبيرة فاز تورونتو رابتورز حامل اللقب على شيكاغو بولز 93-92، وسقط هيوستن روكتس أمام ساكرامنتو كينغز 118 – 119، وخسر نيو أورليانز بيليكانز على يد ديترويت بيستونز 103 - 105، وتفوّق لوس أنجليس كليبيرز على إنديانا بايسرز 110 - 99.