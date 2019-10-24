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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

الدوري الأميركي للمحترفين: مباراة "كل النجوم" 2023 في سولت لايك سيتي

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تستضيف مدينة سولت لايك سيتي مباراة "كل النجوم" (أول ستار) 2023 للاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لتعود المواجهة إلى أرض فريق يوتا جاز بعد 30 سنة من استضافتها آخر مرة.

Reuters

وستقام النسخة 72 من أسبوع "كل النجوم" في ملعب "فيفينت سمارت هوم أرينا" التابع لنادي يوتا جاز في 19 شباط/فبراير 2023.

وكانت سولت لايك سيتي استضافت الأولمبياد الشتوي في 2002.

وقال مفوض الرابطة آدم سيلفر "إلى جانب تقاليدها الغنية في كرة السلة، أثبتت سولت لايك أنها وجهة عالمية لأبرز الأحداث والمسابقات الرياضية".

وعندما استضافت المدينة مباراة كل النجوم في 1993 على ملعب "دلتا سنتر"، فاز فريق المنطقة الغربية على الشرقية 135-132 بعد التمديد، وآنذاك كان ثنائي يوتا كارل مالون وجون ستوكتون أول من يتقاسم جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسجل مالون 28 نقطة مقابل 9 و15 تمريرة حاسمة لستوكتون. وأضاف ديفيد روبنسون عملاق سان أنتونيو سبيرز 21 نقطة والأسطورة مايكل جوردان 30 نقطة (أعلى رصيد)، فيما شارك شاكيل أونيل لاعب أورلاندو ماجيك آنذاك للمرة الأولى.

وتقام نسختا 2021 و2022 في إنديانابوليس وكليفلاند على التوالي.
 

مباراة كل النجوم
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