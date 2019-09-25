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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

الدوري الأميركي للمحترفين: نتس يؤكد غياب دورانت عن الموسم المقبل بأكمله

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يتوجّب على بروكلين نتس الانتظار حتى موسم 2020-2021 من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين من أجل الاعتماد على نجمه الجديد كيفن دورانت، لأن الأخير لن يتمكن من المشاركة في أي مباراة خلال الموسم الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل بسبب الإصابة.

Reuters

وأصيب دورانت بقطع في وتر أخيل في نهائي الموسم المنصرم مع فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز الذي تنازل عن اللقب لصالح تورونتو رابتورز، إلا أن ذلك لم يمنع بروكلين نتس من التعاقد معه بعقد تبلغ قيمته 164 مليون دولار أميركي لمدة أربعة أعوام.

وكان يحوم الشك حول إمكانية مشاركة دورانت مع فريقه الجديد خلال الموسم المقبل لأن هذا النوع من الإصابات يحتاج الى الكثير من الوقت من أجل التعافي وإعادة التأهيل، وقد تأكد هذا الأمر الثلاثاء على لسان المدير العام للنادي شون ماركس.

وقال ماركس في لقاء مفتوح مع الإعلاميين "تتم عملية تأهيله بشكل جيد جدا، لكن ما نريد قوله بخصوص موضوع كيفن أننا نتوقع غيابه عن الموسم المقبل بأكمله. لن ندخله في مخططنا".

وعلى النجم البالغ من العمر 30 عاما الانتظار حتى موسم 2020-2021 ليبدأ شراكته مع الوافدين الجديدين إلى نتس كايري إيرفينغ (من بوسطن سلتيكس) ودياندري جوردان (من نيويورك نيكس).
 

كيفن دورانت بروكلين نتس
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