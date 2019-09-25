الدوري الأميركي للمحترفين: نتس يؤكد غياب دورانت عن الموسم المقبل بأكمله

وأصيب دورانت بقطع في وتر أخيل في نهائي الموسم المنصرم مع فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز الذي تنازل عن اللقب لصالح تورونتو رابتورز، إلا أن ذلك لم يمنع بروكلين نتس من التعاقد معه بعقد تبلغ قيمته 164 مليون دولار أميركي لمدة أربعة أعوام.

وكان يحوم الشك حول إمكانية مشاركة دورانت مع فريقه الجديد خلال الموسم المقبل لأن هذا النوع من الإصابات يحتاج الى الكثير من الوقت من أجل التعافي وإعادة التأهيل، وقد تأكد هذا الأمر الثلاثاء على لسان المدير العام للنادي شون ماركس.

وقال ماركس في لقاء مفتوح مع الإعلاميين "تتم عملية تأهيله بشكل جيد جدا، لكن ما نريد قوله بخصوص موضوع كيفن أننا نتوقع غيابه عن الموسم المقبل بأكمله. لن ندخله في مخططنا".

وعلى النجم البالغ من العمر 30 عاما الانتظار حتى موسم 2020-2021 ليبدأ شراكته مع الوافدين الجديدين إلى نتس كايري إيرفينغ (من بوسطن سلتيكس) ودياندري جوردان (من نيويورك نيكس).

