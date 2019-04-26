الدوري الأميركي للمحترفين: رحيل أسطورة بوسطن جون هافليتشيك عن 79 عاما

ويعتبر هافليتشيك أيقونة في بوسطن، إذ دافع عن ألوان الفريق الأخضر طيلة مواسمه الـ16 في الدوري وتوج معه باللقب 8 مرات، بينها أربعة على التوالي في مواسمه الأربعة الأولى مع الفريق بين 1963 و1966، إلى جانب مشاركته في مباراة كل النجوم "أول ستارز" السنوية التقليدية في 13 مناسبة.

وكان هافليتشيك الذي ضُم اسمه عام 1984 إلى "قاعة المشاهير" المخصصة لأساطير الدوري، يعاني من مرض باركنسون.

ونعى بوسطن الخميس أسطورته الذي فارق الحياة في فلوريدا، قائلا في بيان "كانت سماته المميزة كلاعب روحه القتالية والتزامه الشديد بالفريق على حساب نفسه. كان وقورا وسخيا للغاية، سواء على المستوى الشخصي أو تجاه المحتاجين، كما يتضح من التزامه بجمع الأموال لصالح مؤسسة ذي جينيسيس فاوندايشن للأطفال طيلة أكثر من ثلاثة عقود".

وتابع "كان جون لطيفا ومراعيا للمشاعر ومتواضعا. كان بطلا بكل معنى الكلمة، وبينما ننضم إلى أسرته وأصدقائه ومعجبيه في الحداد على خسارته، نشكره على كل ما قدمه لنا من فرح وإلهام".

وبدوره، اعتبر مفوض الدوري آدم سيلفر أن هافليتشيك كان جزءا من بعض "أهم المحطات" في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، مضيفا "كان جون هافليتشيك صديقا رائعا يمثل أفضل ما في الدوري الأميركي للمحترفين".

وأردف "وصف نفسه بأنه رجل روتين وانضباط - مقاربة متواضعة أسفرت عن نتائج استثنائية، بما في ذلك ثماني بطولات في الدوري الأميركي للمحترفين مع بوسطن سلتيكس، 13 مشاركة في مباراة كل النجوم وبعض أهم المحطات في تاريخ الدوري. شغف جون وطاقته جعلاه معشوق جماهير كرة السلة ونموذجا يحتذى به لأجيال من لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين".

