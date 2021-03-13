الاصابة تُبعد إمبيد عن الملاعب أسبوعين

وأصيب "العملاق" الكاميروني (2,13) خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على واشنطن ويزاردز الجمعة ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين.

وخاض إمبيد الذي سيحتفل ببلوغه 27 عاماً الأحد، المباراة بعد عودته من الحجر بسبب فيروس كورونا.

وتعرض إمبيد الغائب عن مباراة كل النجوم الأحد الماضي بسبب قيود بروتوكول فيروس كورونا، للإصابة بعدما هبط بقوة على ركبته اليسرى بعد كرة ساحقة في سلة ويزاردز عندما كان فريقه متقدماً 80-60 منتصف الربع الثالث.

وساعده مساعد مدربه كيفن جونسون على النهوض، ثم سار بمفرده إلى غرف الملابس، وقال المدرب دوك ريفرز إن أطباء الفريق سيقيّمون حالة إمبيد يوم السبت بعد انخفاض مستوى التورم.

وأضاف المدرب عن لاعبه "فَقَدَ توازنه وهو يسقط. لن أتكهن. معنوياته مرتفعة. فلنأمل للأفضل".