الإصابة تبعد وليامسون عن بيليكانز

أعلن نادي نيو أورليانز بيليكانز أن لاعبه الشاب زيون وليامسون سيغيب عن المباراة التحضيرية الاخيرة أمام نيويورك نيكس الجمعة، ضمن اطار استعدادات الفريق لبداية الموسم الجديد لدوري الاميركي المحترفين لكرة السلة، بسبب شعوره بألم في ركبته.

ونشر بيليكانز على موقعه الرسمي على تويتر "سيغيب وليامسون عن المباراة الاخيرة التحضيرية أمام نيكس بسبب ألم في ركبته اليمنى. لم يسافر إلى نيويورك مع الفريق وبقي في نيو أورليانز من أجل الخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية".

ولم يحدد فريق بيليكانز مدة غياب العملاق الشاب وليامس (2,01 م 129 كلغ) الذي أختاره كالرقم واحد في الـ "درافت"، أو ما إذا سيكون حاضرا للمباراة الاولى الافتتاحية للموسم الجديد للدوري عندما يقابل نيوز أورليانز الإثنين تورونتو رابتورز حامل اللقب.

ويسمح نظام الدرافت للأندية الـ14 التي لم تتأهل الى الادوار الاقصائية باختيار اللاعبين الجدد، في محاولة لفرض مزيد من التوازن بين الاندية المشاركة في دوري المحترفين.

ولتجنب حلول احد الاندية في المركز الاخير عمدا واختيار افضل اللاعبين الصاعدين، يجرى سحب قرعة لتحديد خيارات الاندية.

وتقلق إصابة وليامسون الفريق الاميركي بعدما حالت دون مشاركته في الموسم الماضي في ست مباريات مع فريقه السابق جامعة ديوكي، والتي أثرت سلباً على تحضيراته خلال فصل الصيف الحالي.

وتألق إبن الـ 19 عاماً بقميص فريقه الجديد خلال استعداده للموسم الجديد، فسجل معدل 23,3 نقطة و6,5 متابعات في المباراة.

وكان مدرب الفريق ديفيد فيزدايل المدير صرح قبل اصابة لاعبه "إنه كما يمكننا أن نتخيل، إنه وحش. وسوف يتطور، ومن الواضح أن هذا الشاب هو من طينة اللاعبين الكبار".

وتعرض وليامسون العام الماضي لحادثة غريبة إذ تمزق حذاؤه الرياضي خلال مباراة فريقه السابق ديوك أمام كارولاينا الشمالية وحضرها الرئيس السابق باراك أوباما.

وأصيب وليامسون بعد 40 ثانية من بداية المواجهة، بعدما وانفجر حذاؤه بشكل واضح خلال ارتكازه على قدمه ما تسبب بانزلاقه وإصابته بركبته.

ويعد وليامسون من أبرز الوجوه الصاعدة في الرياضة الأميركية، ويبلغ عدد متابعيه على موقع انستاغرام 2,4 مليون شخص.