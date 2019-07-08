إيرفينغ ينتقل رسمياً إلى بروكلين نتس

وبحسب صحافيين متخصصين في كرة السلة وعلى رأسهم أدريان فونياروفسكي من شبكة "إي اس بي ان"، فإن إيرفينغ وقع عقداً لمدة أربع سنوات مقابل 141 مليون دولار.

وقال المدير العام لنادي بروكلين نتس شون ماركس "كايري هو أحد أفضل صانعي الألعاب في الدوري الأميركي وفاز على أعلى المستويات. سجله كبطل بالإضافة إلى خصاله التهديفية وفي صناعة اللعب، تجعل منه إضافة كبيرة لفريقنا".

واختير إيرفينغ (27 عاما) ست مرات لخوض مباراة كل النجوم (أول ستارز) وتوج بطلا للدوري الأميركي في صفوف كليفلاند كافالييرز عام 2016، وأحرز الذهبية الأولمبية في ريو دي جانيرو في العام ذاته.

وخاض إيرفينغ الموسم الماضي في صفوف بوسطن سلتيكس وسجل معدلا مقداره 23.8 نقطة في المباراة الواحدة، بالإضافة إلى معدل 5 متابعات و6.9 تمريرات حاسمة.

وكان بروكلين المملوك من رجل الأعمال الملياردير الروسي ميخائيل بروخوروف، حصل على خدمات لاعب الارتكاز المخضرم دي أندريه جوردان الذي دافع طويلا عن ألوان لوس أنجليس كليبرز. كما تعاقد مع كيفن دورانت بطل الدوري مرتين عامي 2017 و2018 وأفضل لاعب عام 2014 قادما من غولدن ستايت ووريرز مقابل 164 مليون دولار بعقد لأربع سنوات ايضا.

لكن دورانت، أحد أفضل الهدافين في الدوري حاليا (معدل 32.3 نقطة في المباراة الواحدة في البلاي أوف)، سينتظر على الأرجح موسم 2020-2021 للدفاع عن ألوان بروكلين نتس بعد أن خضع لعملية جراحية في وتر أخيل بعد إصابته خلال الدور النهائي الذي خسره فريقه أمام تورونتو رابتورز الشهر الماضي.

