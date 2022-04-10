إمبيد يقود سيكسرز للفوز على بايسرز

وتبدو الوصافة محسومة إلى حد كبير لصالح باكس (51 فوزاً مقابل 30 خسارة)، فيما يملك سلتيكس وسيكسرز نفس الرصيد (50-31) مع أفضيلة المواجهات المباشرة لصالح الفريق الأخضر الأسطوري.

وكل ما بإمكان سيكسرز تحقيقه هو انتزاع المركز الثالث من سلتيكس، شرط فوزه على ضيفه ديترويت بيستونز في مباراته الأخيرة في الموسم المنتظم، وخسارة منافسه أمام ممفيس غريزليز.

وأبقى سيكسرز على آماله بإزاحة سلتيكس بفضل إمبيد الذي نجح في 14 من محاولاته الـ17 في مباراة السبت ضد بايسرز، لينهي اللقاء بـ41 نقطة مع 20 متابعة.

وضمن إمبيد منطقياً لقب هداف الدوري بمعدل 30.4 نقطة في المباراة، أمام نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (29.9)، ما يمنحه فرصة أكبر لمزاحمة الأخير ونجم دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش على لقب أفضل لاعب في الدوري (أم في بي) الذي ناله الأخير الموسم الماضي.



وبعد غيابه عن تسع مباريات وثلاثة أسابيع لعلاج ركبته اليمنى، قاد جا مورانت ممفيس غريزليز إلى فوز كبير على نيوأورليانز بيليكانز 141-114.

أنهي المباراة برصيد 21 نقطة و9 تمريرات حاسمة، في 27 دقيقة أمضاها على أرض الملعب.



