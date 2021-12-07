إمبيد يسجّل 43 نقطة ويقود سفنتي سيكسرز لفوز مثير على هورنتس

على ملعب سبيكتروم سنتر في نورث كارولينا وأمام 14.400 متفرج، سدد إمبيد 15 رمية ناجحة من أصل 20، و12 من 14 رمية حرة وأضاف إليها ست نقاط في الوقت الإضافي، كما ساهم في النقاط الثماني لسفنتي سيكسرز خلال التمديد، ليسجّل جميع السلات باستثناء واحدة ويمرر كرة حاسمة.

وقال إمبيد بعد استعراضه السلوي "هذا ما يتوجب عليّ فعله"، مضيفاً "يثق المدربون بي لوضعي في هذه الحالات. في بعض الأحيان ارتكب الأخطاء، ولكن أشعر أني أتحسن باستمرار في هذه الحالات. قمت بالتحركات الصحيحة والرميات".

وأضاف توبياس هاريس 21 نقطة، وشايك ميلتون 16 للفريق الفائز.

وأثنى هاريس على زميله إمبيد قائلاً "إنه مهيمن للغاية، خاصة عندما يكون قادرًا على الحصول على موقعه في الملعب" و"إنه قادر على معاقبة أي فريق. حاولوا الدفاع عليه مع عدة لاعبين، ولكنه أكبر وأقوى بكثير".

عند الفريق الخاسر، كان كيلي أوبري أفضل المسجلين مع 35 نقطة (13 من أصل 24)، منها ست رميات ثلاثية.

وأضاف بول جامين واشنطن ومايلز بريدجز 16 نقطة لكل منهما، فيما ساهم كودي مارتن بـ 14.

ولعب هورنتس للمرة الثانية مفتقداً للعديد من عناصره مع غياب كل من لاميلو بول، تيري روزيير، جالين ماكدانيالز ومايسون بلاملي بسبب بروتوكول "كوفيد-19".

وفي ميلووكي، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 27 الإثنين، 27 نقطة و12 مرتدة ليقود فريقه ميلووكي باكس حامل اللقب للفوز على كليفلاند كافالييرز 112-104.

وعاد أنتيتوكونمبو إلى الملاعب بعدما غاب لمباراتين بسبب تعرّضه لإصابة في ربلة ساقه اليمنى، فلعب 27 دقيقة وسجل 15 نقطة في الربع الأخير.

وحقق باكس ثالث المنطقة الشرقية فوزه العاشر في مبارياته الـ 11 الأخيرة.

وبرز جاريت ألن في صفوف كليفلاند مع 25 نقطة و9 مرتدات.

وفي مباراة ثالثة، سجل زاك لافين 32 نقطة و8 تمريرات حاسمة إلى جانب خمسة لاعبين سجلوا 10 نقاط وما فوق في صفوف شيكاغو بولز الفائز على دنفر ناغتس 109-97، محققاً انتصاره الرابع توالياً في مبارياته الخمس الأخيرة ليعزز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية.

وخاض بولز المباراة من دون نجمه ديمار ديروزان لخضوعه للحجر الصحي ووفق بروتوكول فيروس كورونا، من دون أن يخسر نجاعته الهجومية وطاقته بفضل الثنائي لونزو بول والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش مع 20 نقطة و10 مرتدات لكل منهما.

في المقابل، تألق في صفوف ناغتس ثامن الغربية العملاق الصربي نيكولا يوكيتش بحقيقة "تريبل-دابل" مع 17 نقطة و15 تمريرة حاسمة و12 مرتدة.



كوري يقترب من الرقم القياسي للرميات الثلاثية



وعلى ملعب تشايس سنتر في سان فرانسيسكو، فاز غولدن ستايت ووريرز على ضيفه أورلاندو ماجيك 126-95، بفضل نجمه ستيفن كوري صاحب 31 نقطة، منها 7 رميات ثلاثية من أصل 12، و8 تمريرات حاسمة.

وبات كوري يتأخر بفارق 15 رمية من الرقم القياسي التاريخي للرميات الثلاثية الذي يملكه راي ألن (2.973)، حيث بإمكان نجم ووريرز أن يحطمه هذا الأسبوع.

وحذا أندرو ويغينز حذو زميله كوري، لا بل تفوّق عليه في امتحان الرميات من خارج القوس بعدما سجل 8 ثلاثيات من أصل 10، من إجمالي 28 نقطة.

ورفع ووريرز رصيده في صدارة المنطقة الغربية إلى 20 فوزاً مقابل 4 هزائم، على غرار فينيكس صنز الفائز على سان أنتونيو سبيرز 108-104.

ومن دون ديفن بوكر المصاب في أوتار ركبته، اعتمد صنز على صانع الألعاب المخضرم كريس بول للفوز بالمباراة، فسجّل 10 من نقاطه الـ 21 في الربع الأخير، ونجح في صدة حاسمة بمواجهة ديجونتي موراي (17 نقطة و14 تمريرة حاسمة) قبل 1.25 دقيقة من صافرة النهاية.