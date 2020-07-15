إصابة بارنز بكورونا ووصول هاردن إلى أورلاندو

وتواصل الأندية الـ22 المشارِكة استعداداتها لاستئناف الموسم في 30 تموز/يوليو في مجمع "ديزني وورلد" بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا خلف أبواب موصدة، بعد توقف منذ 11 آذار/مارس إثر إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز بالفيروس.

إلا أن بارنز لن يكون متواجداً مع فريقه أقله في الفترة القصيرة المقبلة بعدما أعلن عن إصابته بـ"كوفيد-19".

وكتب عبر حسابه على تويتر "قبل مغادرة الفريق (إلى أورلاندو) الأسبوع الماضي، شُخصت إيجابياً بكوفيد-19. لا أعاني من عوارض وأنا بحال جيدة. أنا في العزل وألتزم بالبروتوكول الصحي حتى يسمح لي بالعودة".

وتابع "آمل أن أنضم إلى فريقي في اورلاندو عندما يصبح الوضع آمنا للقيام بذلك. إبقوا بأمان".

وسيخضع بارنز لفحص الكشف عن فيروس كورونا بشكل يومي وسينضم الى كينغز ما إن تأتي النتيجة سلبية مرتين. ومع ذلك، عند وصوله الى "ديزني وورلد"، سيخضع للمزيد من الفحوصات ويعزل نفسه في غرفته لمدة يومين بعيدا عن أفراد ناديه.

وانتقل بارنز (28 عاماً) من دالاس إلى ساكرامنتو في شباط/فبراير 2019 وهو يسجل معدل 14,7 نقاط في المباراة الواحدة اضافة الى 4,8 متابعات و2,4 تمريرات حاسمة لفريقه الذي يطارد ممفيس غريزليز لآخر المراكز المؤهلة الى الادوار الاقصائية "بلاي اوف" عن المنطقة الغربية.

ويعود كينغز إلى المنافسات بمواجهة سان انطونيو سبيرز في 31 تموز/يوليو.

إلى ذلك، وصل هاردن الذي يتصدر ترتيب الهدافين بمعدل 34,4 نقطة في المباراة الواحدة قبل التوقف، الى المجمّع مساء الثلاثاء بعد خمسة أيام من وصول روكتس الى الفندق. لم يُكشف عن سبب تأخر وصول هاردن وسيتحتم عليه عزل نفسه قبل الالتحاق بالتمارين.

ويغيب عن صفوف هيوستن النجم الآخر راسل وستبروك الذي أعلن الاثنين إصابته بكوفيد-19.

ويحتل روكتس المركز السادس في المنطقة الغربية برصيد 40 انتصاراً مقابل 24 هزيمة ويستأنف موسمه بمواجهة دالاس مافريكس في 31 من الشهر الحالي.

وتواجد الصربي نيكولا يوكيتش لاعب دنفر ناغتس أيضاً في "فقاعة" أورلاندو، بعد أن أصيب في حزيران/يونيو الفائت بالفيروس أثناء تواجده في بلاده، قبل أن تأتي نتيجة فحصه سلبية مرات عدة ما سمح له بالانضمام إلى فريقه الذي يلتقي ميامي هيت في الأول من آب/أغسطس.

