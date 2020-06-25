إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ"NBA"



قال بروغدون "أثبتت نتائج الاختبارات أخيرا إصابتي بفيروس كورونا المستجد وأنا حاليا في حجر صحي. أنا بحال جيدة. أنوي لانضمام إلى زملائي في أورلاندو لاستئناف الموسم المنتظم ثم الأدوار الاقصائية".

ويُعدّ بروغدون عنصرا رئيسيا مع بيسرز، خامس ترتيب المنطقة الشرقية، وقد بلغ معدله هذا الموسم عندما توقف الموسم في 11 أذار/مارس الماضي، 16,3 نقطة في المباراة، 7,1 تمريرة حاسمة و4,7 متابعات.

وكان اللاعب البالغ 27 عاما نشطا في الأسابيع الأخيرة في الاحتجاجات والتظاهرات ضد الظلم العرقي والاجتماعي، عقب تسبب شرطي أبيض بمقتل الشاب الأسود جورج فلويد في مينيابوليس واندلاع احتجاجات اجتاحت البلاد.

من جهته، كشف جباري باركر أن التقاطه العدوى حصل "في شيكاغو قبل عدة أيام" حيث يخضع راهنا للعزل.

نقل عنه موقع ساكرامنتو الالكتروني "أتعافى بشكل جيد، وأنا بحال جيدة. أتوق للانضمام إلى زملائي في أورلاندو عندما نعود إلى المباريات".

ويحاول ابن الخامسة والعشرين إعادة اطلاق مسيرته مع كينغز، وذلك بعد حلوله في المركز الثاني في "درافت" اللاعبين الصاعدين إلى الدوري عام 2014، لكنه عانى بعدها إصابات عديدة.

وبلغ معدله هذا الموسم 14,7 نقطة و5,9 متابعات و1,8 تمريرة حاسمة في المباراة.

ويأتي الاعلان عن إصابة بروغدون وباركر بعد الكشف عن إصابة عملاق دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش بالفيروس في بلاده الأسبوع الماضي.

ولا يعاني يوكيتش من أية عوارض ويتوقع عودته إلى كولورادو الأسبوع المقبل.

وبحسب البروتوكول الموضوع من قبل رابطة الدوري، يجب أن تكون اختبارات يوكيتش سلبية مرتين في 24 ساعة في صربيا، قبل السماح له بالسفر.

وبعد وصوله إلى كولورادو، يتعين عليه الخضوع مجددا للاختبارات بالاضافة إلى فحوص في القلب.

وبحسب يومية "أريزونا ريبابليك"، تعرض لاعبان من نادي فينيكس صنز، غير المشارك في المرحلة الأخيرة من الدوري، للإصابة بالفيروس في الأيام الماضية، ما دفع النادي إلى اغلاق مرافقه.

وبدأ الثلاثاء معظم اللاعبين والأجهزة الفنية بالخضوع للاختبارات، بحسب البروتوكول الموضوع لعودة الدوري. وهذه المرحلة التمهيدية تسبق انتقالهم بين 7 و9 تموز/يوليو لبدء معسكرات التدريب المغلقة في فلوريدا، حيث تفشى الفيروس بشكل استعراضي الأسبوع الماضي وأصيب به أكثر من 100 ألف شخص وفقا للاحصائيات الأخيرة.

وعلقت منافسات دوري المحترفين "ان بي ايه" في آذار/مارس الماضي بعد ظهور أول حالة إصابة بـ"كوفيد-19" بين اللاعبين، والتي كانت تعود للفرنسي رودي غوبير (يوتا جاز).

وتعتزم رابطة الدوري استئناف المنافسات اعتبارا من 31 تموز/يوليو (تتحدث تقارير عن احتمال تقديم هذا الموعد إلى 30 منه)، بمشاركة 22 فريقا بدلا من 30، على أن تقام كل المباريات في مجمع ديزني وورلد في مدينة أورلاندو.

وسيستكمل الموسم بمشاركة 13 فريقا من المنطقة الغربية وتسعة فرق من المنطقة الشرقية.