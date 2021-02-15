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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

إرجاء مباراة ديترويت وسان أنتونيو بسبب كورونا

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أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تأجيل المباراة المقررة الثلاثاء بين ديترويت بيستونز وسان أنتونيو سبيرز بسبب فيروس كورونا، إذ لا يتوفر لدى الأخير ثمانية لاعبين على الأقل لخوض المباراة.

AFP

وأشارت الرابطة الاثنين إلى أن "عضواً من سبيرز قد ثبتت نتيجته إيجابية (بكوفيد-19)"، من دون تحديد ما إذا كان لاعباً أم عضواً إدارياً.

وأضافت أنه "نتيجة لذلك، تم إطلاق عملية تتبع للمخالطة مع الأعضاء الآخرين".

وكان سان أنتونيو قد لعب آخر مباراة له الأحد أمام تشارلوت هورنتس وانتهت بفوزه 122-110، ما سمح له بالاحتفاظ بمركزه السادس في جدول ترتيب المنطقة الغربية.

وبحسب البروتوكولات الصحية للدوري الأميركي للمحترفين، يجب عزل أي شخص ثبتت نتيجة اختباره إيجابية أو خالط شخصاً مصاباً.

وقد شهد الدوري منذ انطلاقته في 22 كانون الأول/ديسمبر، تأجيل 25 مباراة بسبب فيروس كوفيد-19. 

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