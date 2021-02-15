إرجاء مباراة ديترويت وسان أنتونيو بسبب كورونا

وأشارت الرابطة الاثنين إلى أن "عضواً من سبيرز قد ثبتت نتيجته إيجابية (بكوفيد-19)"، من دون تحديد ما إذا كان لاعباً أم عضواً إدارياً.

وأضافت أنه "نتيجة لذلك، تم إطلاق عملية تتبع للمخالطة مع الأعضاء الآخرين".

وكان سان أنتونيو قد لعب آخر مباراة له الأحد أمام تشارلوت هورنتس وانتهت بفوزه 122-110، ما سمح له بالاحتفاظ بمركزه السادس في جدول ترتيب المنطقة الغربية.

وبحسب البروتوكولات الصحية للدوري الأميركي للمحترفين، يجب عزل أي شخص ثبتت نتيجة اختباره إيجابية أو خالط شخصاً مصاباً.

وقد شهد الدوري منذ انطلاقته في 22 كانون الأول/ديسمبر، تأجيل 25 مباراة بسبب فيروس كوفيد-19.