أورلاندو ماجيك يضع حدًا لسلسلة انتصارات سلتيكس

واستغل ماجيك غياب النجمين ماركوس سمارت وروبرت وليامس المتألقين دفاعيًا، بسبب الإصابة، ليعود إلى سكة الانتصارات.



وتألق في صفوف الفائز الايطالي-الأميركي باولو بانكيرو (20 عامًا) الذي كان الخيار الأول في "درافت" الدوري العام الماضي وسجل 23 نقطة في الأمسية.

وقدّم ماجيك أداء جماعيًا بعد أن بلغ خمسة لاعبين حاجز الـ10 نقاط أقله، فيما كان الثنائي جايلن بروان وجايسون تايتوم الأفضل لدى الخاسر مع 26 نقطة لكل منهما.

وشهدت المباراة عودة جوناثان ايزاك بعد غياب قرابة عامين ونصف، وتحديدًا منذ آب/أغسطس 2020، بسبب إصابات عدة وشارك في 10 دقائق مساهمًا بـ10 نقاط لماجيك.



في ديترويت، عاد العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من الإصابة، ليقود ميلووكي باكس للفوز 150-130 على بيستونز.

غاب يانيس عن المباريات الخمس الأخيرة لإصابة في الركبة، خسر باكس ثلاث منها، لكنه قاد ثالث المنطقة الشرقية للفوز بتسجيله 29 نقطة و12 متابعة.

أضاف بروك لوبيز 21 نقطة فيما ساهم كريس ميدلتون الذي لعب للمرة الأولى منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر بثماني نقاط.

ومُني ممفيس غريزليز، وصيف الغربية، بخسارة ثالثة تواليًا بسقوطه أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز 133-100.

غاب النجم جا مورانت عن غريزليز، فيما تألق كينغز هجوميًا بقيادة تري لايلز الذي سجل 24 نقطة في مباراة تجاوز فيها ستة لاعبين من الفائز عتبة الـ10 نقاط.

في بورتلاند، أحرز داميان ليلارد 37 نقطة و12 تمريرة حاسمة ليقود ترايل بلايزرز للفوز على سان أنتونيو سبيرز 147-127.

