أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على نتس وسقوط ليكرز

واستهل أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في نهائيات الموسم الماضي الحملة الحالية بأداء رائع على الصعيدين الدفاعي والهجومي مضيفًا 14 متابعة وسبع تمريرات حاسمة في المباراة.

كان أفضل لاعب في الدوري مرتين واحداً من ستة لاعبين في باكس وصلوا إلى أو تجاوزوا حاجز النقاط العشر، في مباراة سبقتها مراسيم رفع لافتة اللقب الأول لباكس في الدوري منذ عام 1971 في ملعب "فايزرف فوروم".

أضاف كريس ميدلتون 20 نقطة وتسع متابعات كما سجل بات كونافتون مثلها قادما من مقاعد الاحتياط. وأحرز النيجيري جوردان نوورا 15 نقطة و12 لجرو هوليداي الذي خرج باكرًا من المباراة بعد تعرضه لإصابة.

أشاد اليوناني بقدرة اللاعبين على التركيز على المباراة بعد الاحتفالات قائلاً: "كانت مواجهة صعبة، كنا جميعًا متحمسين لتسلّم الخواتم ورؤية اللافتة ترتفع. من الصعب أن تخلق توازناً، أن تنتقل من هذا الحماس والمشاعر الى خوض مباراة. ولكن أعتقد أننا قمنا بعمل جيد وكنا قادرين على التركيز على خطة اللقاء وعلى أنفسنا والخروج بالفوز".

وتابع "لدينا خيارات عدة في الفريق. الجميع جاهز للعب وتقديم كل ما لديه".

وخاض نتس المباراة بغياب نجمه كايري إرفينغ الرافض لتلقي اللقاح، ما يعني بأنه سيكون ممنوعاً من المشاركة مع الفريق في مبارياته البيتية بسبب القوانين المفروضة في مدينة نيويورك، إضافة إلى معظم المباريات الأخرى.

وكان كيفن دورانت الافضل من جانب فريق المدرب الكندي ستيف ناش المدجج بالنجوم مسجلاً 32 نقطة و11 متابعة، فيما أضاف جيمس هاردن 20. أما الوافد الجديد من سان أنطونيو سبيرز الأسترالي باتي ميلز أحرز 21 نقطة جميعها من خط الرميات الثلاثية وبنسبة 100%.

قال ناش "لم نقدم مباراة جيدة. لم نكن حادين كما يجب، ولم نرتق إلى المستوى المطلوب على الصعيد البدني أيضاً ولم نكن منظمين كما أردنا. بكل بساطة، لم نلعب جيدًا الليلة".

ووريرز يتفوق على ليكرز

في المباراة الأخرى، سقط ليكرز المتجدد على ملعبه ستيبلس سنتر أمام ووريرز الذي سجل له صانع ألعابه ستيفن كوري أول "تريبل دابل" شخصي منذ العام 2016 مع 21 نقطة، 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

ورغم تألق الملك ليبرون جيمس مع 34 نقطة و33 لأنتوني ديفيس إضافة إلى 11 متابعة لكل منهما، كانا الوحيدين اللذين تجاوزا عتبة العشر النقاط ولم يحصلا على الدعم اللازم من زملائهم الجدد أمثال المخضرمين كارميلو أنتوني وراسل ويستبروك اللذين اكتفيا بتسع وثماني نقاط تواليًا.

قال كوري بعد الفوز "إنه شعور رائع. كنا متحمسين قبل انطلاق الموسم، لدينا خليط جديد من اللاعبين إضافة الى أعمدة الفريق".

وتابع أفضل لاعب في الدوري عامي 2015 و2016 "لقد تجاوزنا العاصفة الليلة. لعبتُ بشكل سيئ، سددت الكرة بشكل سيئ، ولكن إذا تمكنا من الفوز بمباراة كهذه حيث دافعنا جيدًا، فهذا فأل جيد بالنسبة لنا".

تجاوز ستة لاعبين من ووريرز حاجز العشر نقاط، بينهم جوردان بول ثاني أفضل مسجل في الفريق مع 20 نقطة.

تقدم ليكرز 59-53 مع نهاية الشوط الاول، إلا أن ووريرز قدم أداءاً هائلا بعد الاستراحة.

وأكد مدرب ليكرز فرانك فوغل على أن فريقه لا يزال في طور التطور ولكنه أشاد بالثنائي جيمس-ديفيس وبقدرتهما التهديفية "هذان اللاعبان رائعان. سنكون فريقاً جيداً في حال تمكنا من تقديم أداء على هذا النحو. علينا أن نتحسن على الصعيد الدفاعي فقط".

وتابع "هذا الفريق متجدد والجميع لا زالوا يتعرفون على بعضهم البعض. الجميع يحاولون إيجاد طريقهم ويتقدمون قليلا يومًا تلو الآخر."

