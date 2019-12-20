ومنح ماريو غوتسه التقدم لبوروسيا دورتموند (17)، وردّ هوفنهايم بهدفين في الشوط الثاني سجلهما الأرميني سارجيس آدميان (79) والكرواتي أندري كراماريتش (87).

وكان بوروسيا دورتموند في طريقه إلى استعادة سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية عند ثلاثة متتالية بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه لايبزيغ المتصدر 3-3 بعدما تقدم بهدفين نظيفين و3-2، والانفراد بالمركز الثالث، لكنه أهدر فوزاً في المتناول ودفع ثمن الفرص التي أهدرها باستقبال هدفين قاتلين في الدقائق الـ11 الأخيرة.

وتجمّد رصيد بوروسيا دورتموند الذي بات مصير مدربه السويسري لوسيان فافر على المحك أكثر من أي وقت مضى، عند 30 نقطة بفارق الأهداف خلف شريكه بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي يستقبل فولفسبورغ غداً السبت.

وأهدر بوروسيا دورتموند فرصة الانفراد بالمركز الثالث وتقليص الفارق الى نقطة واحدة عن المتصدرين لايبزيغ وبوروسيا مونشغلادباخ اللذين يلعبان غدا، الأول أمام ضيفه أوغسبورغ، والثاني أمام مضيفه هرتا برلين، وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الخامس في حال فوز شالكه على ضيفه فرايبورغ غداً، فيما صعد هوفنهايم إلى المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة.

ويلعب السبت أيضاW كولن مع فيردر بريمن، وماينتس مع باير ليفركوزن، على أن تختتم الأحد بلقاءي فورتونا دوسلدورف مع أونيون برلين، وبادربورن مع اينتراخت فرانكفورت.