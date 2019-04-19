أكد نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ، على صعوبة مواجهة فيردر بريمن مرتين خلال فترة وجيزة حيث سيقابله في الدوري أولاً، قبل مواجهته للمرة الثانية في مسابقة الكأس، خاصة وأن فريق فيردر بريمن يقدم مباريات جيدة منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن.

