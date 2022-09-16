ناغلسمان يشيد بالسنغالي مانيه من قبل beIN SPORTS September 16, 2022 22:16 0:47 دقيقة قبل مباراة فريقه في ضيافة أوغسبورغ ضمن الجولة السابعة من الدوري الألماني، قال يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ إنه معجبٌ كثيراً بشخصية ساديو مانيه. مقابلات بايرن ميونيخ ساديو مانيه يوليان ناغلسمان -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة ناغلسمان يشيد بالسنغالي مانيه 0:43 دقيقة فرنسا تصل إلى نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة 1:07 دقيقة أرتيتا يتمنى أن يزور فينغر نادي أرسنال من جديد 0:44 دقيقة الكشف عن قائمة هولندا لمواجهتي بولندا وبلجيكا 1:56 دقيقة فيتسل وكاراسكو متحمّسان لمواجهة ريال مدريد 1:31 دقيقة برشلونة يبحث عن مواصلة الضغط على ريال مدريد 1:09 دقيقة إسحاق يثمّن خوضه عدة مباريات في استادات كأس العالم 3:29 دقيقة ديشان يبحث عن الحلول في ظلّ كثرة الإصابات 0:57 دقيقة الفيفا يغلق القضية المرفوعة ضد الاتحاد الإكوادوري 0:49 دقيقة نوتنغهام فوريست المتعثر يسعى للفوز على فولهام