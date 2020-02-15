استعاد بوروسيا مونشنغلادباخ المركز الرابع من ليفركوزن سريعاً عقب فوزه العريض بأربعة أهداف مقابل هدف على مستضيفه فورتونا دوسلدورف السبت ضمن المرحلة الثانية والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

أقيمت المباراة على ملعب إسبريت أرينا في دوسلدورف، وافتتح التسجيل لمونشنغلادباخ جوناس هوفمان في الدقيقة 22 ثم تعادل ايريك تومي لفورتونا في الدقيقة 29 قبل أن يتقدم لارس ستيندل للضيوف في الدقيقة 51.

وعاد ستيندل وأضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 77 ثم اختتم فلوريان نيوهاوس الرباعية بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 82.

وأصبح رصيد مونشنغلادباخ 42 نقطة في المركز الرابع علماً بأنه يمتلك مباراة مؤجلة فيما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.