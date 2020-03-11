وانضمت مباريات الدوري الألماني إلى إسبانيا وفرنسا اللتين أعلنتا منع المشجعين من حضور المنافسات المحلية في المرحلتين المقبلتين على الأقل، بينما أوقفت إيطاليا، أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالفيروس، كامل النشاط الرياضي حتى الثالث من نيسان/أبريل المقبل.

وستقام جميع مباريات البوندسليغا في نهاية الأسبوع دون جماهير.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 49 نقطة بفارق نقطة عن لايبزيغ الثالث وست نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، متقدما بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن الخامس في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

تقدم مونشنغلادباخ، المتصدر السابق للدوري، عبر السويسري بريل امبولو بكرة يسارية لولبية جميلة من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة (32) وعزز الفارق بهدف من نيران صديقة حمل توقيع المدافع الاسباني خورخي ميري محاولا قطع كرة عرضية (70).

لكن كولن رد عبر مارك أوث (80)، وفي اللحظات الأخيرة، منع الحارس السويسري يان سومر الضيوف من هدف التعادل عندما صد كرة قريبة جميلة على الطائر من أوث (90+4).

ولا يزال مونشنغلادباخ يحلم بلقبه الأول في الدوري منذ 1977 وهو شارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأخيرة في 2016 عندما ودّع من دور المجموعات.