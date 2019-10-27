ملخص مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ وآينتراخت فرانكفورت October 27, 2019 20:35 4:40 دقيقة الملخصات اينتراخت فرانكفورت بوروسيا مونشنغلادباخ -آخر الفيديوهات 3:37 دقيقة ملخص مباراة إشبيلية وخيتافي 0:16 دقيقة باريس سان جيرمان (0) ومرسيليا (0) - التغطية الخاصة 4:40 دقيقة ملخص مباراة مونشنغلادباخ وفرانكفورت 4:54 دقيقة أرسنال ينتكس مجدداً ويونايتد يتوازن 4:59 دقيقة ملخص مباراة نورويتش سيتي ومانشستر يونايتد 5:08 دقيقة ليفربول يقلب تأخره أمام توتنهام ويستعيد "أريحيته" 0:25 دقيقة كرول يستعيد ذاكرة التصدي لركلات الجزاء 2:38 دقيقة نابولي يفرط بالفوز 2:38 دقيقة ملخص مباراة سبال ونابولي 0:35 دقيقة غرناطة يغلب بيتيس ويتصدر الليغ