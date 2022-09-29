مدرب بوروسيا دورتموند يؤكد أهمية استعادة الصلة بالجماهير September 29, 2022 21:46 1:12 دقيقة قال مدرب بوروسيا دورتموند إيدين تيرزيتش إن استعادة الصلة بالجماهير يعد أمراً ضرورياً خصوصاً بعد الظروف الصعبة التي مرت بها كرة القدم الألمانية بسبب جائحة كورونا. تقارير إخبارية بوروسيا دورتموند الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة فوز كبير للعراق وتعادل البحرين 2:22 دقيقة سينر يبلغ ربع نهائي بطولة صوفيا المفتوحة 3:39 دقيقة راشد البلوشي يثبت كفاءته بعالم الأمن والسلامة 1:12 دقيقة مدرب دورتموند يؤكد أهمية استعادة الصلة بالجماهير 4:52 دقيقة تفاصيل فسخ الجزائري بلايلي لعقده مع بريست 5:32 دقيقة تبعات قرار "كاس" بشأن فريق هلال الشابة 0:48 دقيقة هلال الشابة باقٍ في دوري الدرجة الأولى التونسي 1:25 دقيقة ماذا قال نجم توتنهام هاري كاين قبل مواجهة آرسنال ؟ 2:44 دقيقة حصيلة المنتخبات العربية في المباريات الودّية 1:13 دقيقة الكرواتي بوديمير يكشف سرّ تألق أوساسونا