مالك هوفنهايم قد يتحول إلى بطل قومي بل كوني March 16, 2020 17:55 1:32 دقيقة ديتمار هوب مالك نادي هوفنهايم يعد أكثر الشخصيات كرها داخل أوساط جماهير الأندية الألمانية، لكن صورته قد تتغير كليا لدى الأنصار في ألمانيا بعد إعلان إحدى المختبرات التي يملك هوب معظم أسهمها اقترابها من اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:09 دقيقة موقف ألماني واقتراحات بشأن مسابقتي الأندية 1:58 دقيقة مصادر beIN SPORTS: "كاف" يقرر تأجيل الـ"شان" 11:30 دقيقة موجز الأخبار 1:32 دقيقة مالك هوفنهايم قد يتحول إلى بطل قومي بل كوني 1:59 دقيقة جدل كبير حول كيفية إنهاء الموسم الحالي في إنكلترا 0:31 دقيقة برونو فرنانديز لاعب الشهر في الدوري الممتاز 4:20 دقيقة الدوري الألماني: تعليق المباريات حتى 2 أبريل 6:44 دقيقة الدوري التركي يتواصل وسط جدل كبير 0:33 دقيقة فولفسبورغ يعلن عن تعليق تدريباته 4:22 دقيقة إيطاليا واثقة من تأجيل يورو 2020