أكد لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند، أن فريقه يريد استغلال نتائجه الإيجابية في دوري الأبطال لانتزاع الفوز أمام بايرن ميونيخ في البوندسليغا السبت المقبل. فيما شدد المدير الرياضي مايكل تسورك على ضرورة خوض مباراة القمة بروح الرجل الواحد.