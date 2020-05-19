لقاء مع مدرب فورتونا دوسلدورف أوفه روسلر من قبل beIN SPORTS May 19, 2020 19:12 21:42 دقيقة لقاء خاص يجريه محمد كيدان مع نجم مانشستر سيتي سابقاً ومدرب فورتونا دوسلدورف أوفه روسلر مقابلات -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة مصير الدوري الإيطالي سيتحدد في 28 أيار/مايو 3:25 دقيقة الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 26 21:42 دقيقة لقاء مع مدرب فورتونا دوسلدورف أوفه روسلر 9:57 دقيقة لقاء مباشر مع حارس مرمى ليفربول أدريان 0:42 دقيقة 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا في الدوري الإنكليزي 3:16 دقيقة نيكولان: الخليفي ساهم في تطوير الدوري الفرنسي 2:09 دقيقة رونالدو يقص شريط عودته إلى تدريبات يوفنتوس 4:16 دقيقة بارما يحرج الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ! 0:38 دقيقة دوري الدرجة الثالثة في إنكلترا في طريقه للإلغاء 4:12 دقيقة رئيس تحرير فرانس فوتبول يفند أسباب اختيار الخليفي