وبات رصيد لايبزيغ 49 نقطة في المركز الثاني مقابل 52 لبايرن ميونيخ المتصدر.

وتراجع مستوى لايبزيغ في الاونة الاخيرة، فبعد ان كان متصدرا في نهاية المرحلة التاسعة عشرة، لم يحصد سوى 9 نقاط من اصل 18 ممكنة ليتنازل عن المركز الاول للفريق البافاري.

في المقابل، فإن التعادل هو الأول لباير ليفركوزن بعد ستة انتصارات متتالية في جميع المسابقات.

افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 29، بعد تمريرة خلفية من صانع الالعاب كاي هافيرتز إلى الجامايكي ليون بايلي فسددها بيسراه في قلب المرمى.

ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيراً قبل معادلة النتيجة بعد ركلة حرة نفّذها الفرنسي كريستوفر نكونكو فوصلت إلى التشيكي باتريك شايك الذي ارتقى لها وحوّلها برأسه على يمين الحارس الفنلندي لوكاس هراديكي (32).

من جانب آخر، أرجئت مباراة فيردر بريمن واينتراخت فرانكفورت الى موعد لاحق بعدما اضطرت الظروف المناخية السيئة فريق مدينة فرانكفورت لخوض مباراته ضد سالزبورغ النمساوي في إياب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الجمعة بدلاً من الخميس.

وأكمل فرانكفورت عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية، بتعادله الجمعة 2-2 في الإياب، بعد فوزه 4-1 ذهاباً.