احتفظ لايبزيغ الوصيف بفارق النقطة مع بايرن ميونيخ المتصدر بفوزه الساحق على ارض شالكه 5-صفر السبت في المرحلة 23 من الدوري الالماني لكرة القدم.

ورفع لايبزيغ رصيده الى 48 نقطة مقابل 49 لبايرن ميونيخ حامل اللقب في آخر 7 مواسم الذي حقق فوزا صعبا على بادربورن الاخير 3-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وانفرد دورتموند بالمركز الثالث (45) بفارق نقطتين عن بوروسيا مونشنغلادباخ الذي أهدر في الوقت البدل عن ضائع الفوز على ضيفه هوفنهايم (1-1)، علماً بأنه يملك مباراة مؤجلة.

إذا قسا لايبزيغ، الاقل خسارة هذا الموسم، على مضيفه شالكه السادس بخماسية نظيفة.

وقدم لايبزيغ عرضاً كرويا رائعاً فتلاعب بمنافسه كما شاء واستحق الفوز بهذه النتيجة الكبيرة أداء وأرقاماً.

وبعد نفضه غبار ثلاث مباريات لم يتذوق فيها طعم الفوز، استعاد لايبزيغ مستوياته بعد فوز سهل على فيردر بريمن 3-صفر، وعودته بفوز لافت من ارض توتنهام الانكليزي 1-صفر الثلاثاء في دوري الابطال.

ولم تمر دقيقة حتى افتتح لايبزيغ التسجيل من تسديدة صاروخية لقائده النمسوي مارسيل سابيتسر خدعت الحارس الكسندر نوبل (1).

وعزز لايبزيغ، المتصدر السابق لفترة طويلة، الفارق عبر هدافه الدولي تيمو فيرنر بتسديدة صاروخية رائعة من داخل المنطقة (61).

ورفع فيرنر رصيده الى 27 هدفا هذا الموسم بينها 21 في البوندسليغا، بفارق اربعة عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن) في صدارة ترتيب الهدافين.

ومن ركنية سجل مارسيل هالستنبرغ الثالث برأسه دون رقابة فعلية (67)، قبل أن يضيف الظهير الاسباني المعار من مانشستر سيتي الانكليزي أنخلينيو الرابع بعدما راوغ وسدد بيسراه ارضية في الزاوية البعيدة (80)، ثم اختتم البديل السويدي اميل فورسبرغ المهرجان بعد جملة تكتيكية مميزة (89).