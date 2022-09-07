ولم يحقق لايبتسيش سوى انتصار واحد فقط في الدوري الألماني بعد مرور 5 جولات مقابل تعادلين وخسارتين.

RB Leipzig have parted company with Domenico Tedesco with immediate effect. Assistant coaches Andreas Hinkel and Max Urwantschky have also left the club. RB Leipzig will announce his successor in due course. pic.twitter.com/ws66VjFez8 — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 7, 2022

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "انفصل لايبتسيش عن دومينيكو تيديسكو بأثر فوري. هذه نتيجة مناقشات معمقة بعد الهزيمة 4-1 على أرضنا أمام شاختار دانييتسك في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء".

وأضاف أنه "تم إعفاء أيضًا المساعدين أندرياس هينكل وماكس أوروفانتشكي من مهامهما. سيقدم النادي معلومات عن خلف المدرب في الوقت المناسب".

تولى الإيطالي-الألماني المهام في لايبزبغ في كانون الاول/ديسمبر الفائت خلفًا للأميركي جيسي مارش عندما كان الفريق في المركز الحادي عشر ونجح في تحسين نتائجه وإنهاء الموسم في المركز الرابع المؤهل الى دوري الأبطال.

وكان المدرب الذي قاد لايبتسيش إلى أول لقب في تاريخه بعد تتويجه بكأس ألمانيا 2022 على حساب فرايبورغ في النهائي بركلات الترجيح.