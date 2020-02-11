وأعاد كلينسمان سبب استقالته إلى غياب الثقة مؤكداً صعوبة استمراره في ظلّ الوضع الحالي الذي يعاني منه هيرتا برلين.

كتب كليسنمان (55 عاماً) على صفحته في موقع فيسبوك وذلك بعد ثلاثة أيام من الخسارة أمام ماينتس المتواضع 1-3 ليقف على بعد 6 نقاط من منطقة الهبوط "كمدرب، احتاج لثقة الأشخاص المشاركين في هذه المهمة وهذا لم يتحقق بعد".

واستلم كلينسمان تدريب هيرتا برلين منذ أقل من ثلاثة أشهر، إذ قاد الفريق في 10 مباريات انتصر في ثلاث منها.

ويحتل هيرتا برلين المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة وبفارق ست نقاط عن فورتونا دوسلدورف السادس عشر، آخر الفرق المهددة بالهبوط.

قال المدرب السابق لمنتخبي ألمانيا والولايات المتحدة "بعد دراسة طويلة، قرّرت التخلي عن منصبي كمدرب، والعودة إلى دوري السابق وعلى المدى الطويل في مجلس إدارة النادي".



ويأتي القرار المفاجىء لكلينسمان بمثابة الصدمة لهرتا برلين الذي كان يأمل في انتشاله من منطقة الهبوط إلى المراكز المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "بيلد" اليومية، حصل خلاف بين كلينسمان والإدارة حول مستقبله مع النادي الذي لم يضمن له بقاءه بعد الصيف المقبل.

