وسجل ليوناردو بيتانكورت الهدف الوحيد في الدقيقة 32.

ورفع بريمن رصيده إلى 25 نقطة في المركز قبل الأخير.

ويملك بريمن مباراة مؤجلة سيخوضها في الثالث من حزيران/يونيو ضد أينتراخت فرانكفورت.

وكان استئناف المنافسة الكروية في ألمانيا قبل أسبوعين مبكراً مقارنة مع جيرانها في غرب أوروبا والذين سيعودون في حزيران/يونيو، علماً بأن معدل الوفيات في البلاد بسبب "كوفيد-19" هو من الأدنى في أوروبا والعالم. ووسط اجراءات صحية صارمة وقيود فرضها بروتوكول تطرق لأدق التفاصيل، عادت عجلة البوندسليغا للدوران دون جماهير.

وعجز شالكه عن تحقيق الفوز للمرة العاشرة توالياً، ومني بخسارته الرابعة توالياً بعد العودة.

وكان مفاجئاً دفع مدربه الأميركي ديفيد فاغنر بالحارس ألكسندر نوبل، الذي سينتقل صيفاً إلى بايرن ميونيخ، برغم اعلانه سابقاً أن ماركوس شوبرت سيكون الأساسي في تشكيلته.

على ملعب "فيلتنس أرينا" الخالي من الجماهير، كان فيردر بريمن الأفضل نسبياً في الشوط الأول، ومن فرصة واحدة تقريباً أنهاه متقدماً بهدف.

وخسر المدافع الفرنسي الشاب جان-كلير توديبو (20 عاماً)، المعار من برشلونة الاسباني، الكرة في منتصف الملعب فانطلق الكوسوفي ميلوت راشيتسا ومررها إلى ليوناردو بيتانكورت الذي هيأها لنفسه وأطلقها قوية محكمة بيسراه من خارج المنطقة، هبطت في المقص الأيمن لمرمى الحارس نوبل (32).

في الثاني، ضغط شالكه هجومياً، وكاد النمساوي ميكايل غريغوريتش يعادل له بصاروخية من داخل المنطقة علت العارضة (57)، فيما أثّر خروج بيتانكورت وراشيتسا المصابين على المردود الهجومي لبريمن.

وقبل دقيقتين على نهاية الوقت كاد بريمن يسجل الثاني، لكن البديل الياباني يويا أوساكو فضّل التمرير بالعرض بدلًا من التسديد منفرداً أمام مرمى نوبل.





