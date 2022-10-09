افتتح مارفين فريدريتش التسجيل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 27، وبعد أربع دقائق أدرك النمساوي فلوريان كاينز التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء لنيله الإنذار الثاني، بعد تسببه في ركلة جزاء سجل منها الجزائري رامي بن سبعيني الهدف الثاني لمونشنغلادباخ مع نهاية الشوط الأول. وبعد دقيقتين من انطلاقة الشوط الثاني عزز لارس شتيندل تقدم أصحاب الدار بهدف ثالث، قبل أن يسجل بن سبعيني هدفَه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة السادسة والسبعين.

وقلص البوسني دينيس حسين باشيتش الفارق لكولن قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل الفرنسي ماركوس تورام الهدفَ الخامس لمونشنغلادباخ، الذي رفع رصيدَه إلى 15 نقطة، في المركز السادس بفارق نقطتين أمام كولن.