وبعد أن غابت الانتصارات عنه منذ 14 أيلول/سبتمبر حين حقق فوزه الأول على حساب إينتراخت فرانكفورت 2-1، حصد أوغسبورغ ست نقاط في المرحلتين الأخيرتين رفع بهما رصيده إلى 13 وصعد إلى المركز الثاني عشر على حساب ضيفه هرتا برلين بالذات، وبفارق نقطتين أمام الأخير الذي تلقى هزيمته السابعة.

وأفاد أوغسبورغ على أكمل وجه من التفوق العددي بعدما اضطر ممثل العاصمة الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 لطرد حارسه النروجي رونه يارستين، من أجل تحقيق الفوز بفضل أهداف فيليب ماكس (17) والفنزويلي سيرخيو كوردوفا (26) وأندريه هاهن (52) وفلوريان نيدرليخنر (79).

ورغم النقص العددي في صفوفه مع نهاية الشوط الأول بطرد لاعب وسطه ريدل باكو (45+2)، عاد ماينتس من ملعب هوفنهايم بفوزه الرابع للموسم، وجاء بنتيجة كاسحة بخمسة أهداف لليفين أوزتونالي (33) والتشيكي بافل كاديرابيك (52 من ركلة جزاء) والكاميروني بيار كوندي (62 و90+3) والهولندي جان-بول بويتيوس (90)، مقابل هدف للكرواتي أندريه كراماريتش (83).

وكان ماينتس يخوض مباراته الأولى بقيادة مدربه الجديد أشيم بايرلورتسر الذي قاد كولن للعودة هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى كمدرب موقت، لكنه أقيل في وقت سابق من هذا الشهر بعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، بدأها أمام ماينتس بالذات في 25 تشرين الأول/أكتوبر حين كان الأخير بقيادة ساندرو شفارتس الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة أمام أونيون برلين 2-3 في المرحلة الماضية.

ورفع ماينتس رصيده الى 12 نقطة وصعد الى المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 20 في المركز الثامن.





