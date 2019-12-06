وتابع قائلا:، أنا أتطلع إلى كل مباراة على حدى. ولكن بالتأكيد، منذ طفولتي، كانت مباراة بايرن ضد مونشنغلادباخ كلاسيكية دائما. كان أخي من مشجعي مونشنغلادباخ، وانا كنت دائمًا مناصرا لبايرن ميونيخ، لذلك في منزلنا كان التنافس كلاسيكيا بيننا.وتابع : المعطيات الان مختلفة، مونشنغلادباخ يتصدر الترتيب ، ونحن في المركز الرابع ، وسندخل اللقاء بثقة كبيرة ، ومباراة ليفركوزن اظهرت اننا في الطريق الصحيح ، صنعنا العديد من الفرص ، وقدمنا عرضا ممتازا، غير أننا لم نستثمرها جيدا، وايضا لم نطبق الخطة، نريد ان نغير ذلك ، وقد تدربنا بشكل جيد ، لذا اتمنى تطبيق ذلك في ارضية الملعب.