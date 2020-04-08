فليك:" علينا التعود جيدا على الظروف الجديدة" من قبل beIN SPORTS April 8, 2020 11:11 0:21 دقيقة اعتبر مدرب بايرن ميونيخ هانس فليك أن الملاعب الفارغة في ألمانيا مسألة يجب أن يتم التعود عليها في حال استؤنفت منافسات الدوري مطلع أيار مايو المقبل. مقابلات الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 3:27 دقيقة عبد الله يوسف يتحدث عن تجربته الإحترافية 0:27 دقيقة إحتمال عودة الدوري الهولندي في التاسع عشر من يونيو 0:21 دقيقة فليك:" علينا التعود جيدا على الظروف الجديدة" 3:10 دقيقة مقابلة حصرية مع ستيفان مبيا 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:27 دقيقة رونالدينيو يخرج من السجن 0:35 دقيقة اتفاق على تخفيض الرواتب في الدوري الفرنسي 1:00 دقيقة "المشاريع والإرث" تنفي الادعاء الأمريكي 11:27 دقيقة موجز الأخبار 6:56 دقيقة مقابلة حصرية مع لاعب سلافيا براغ عبد الله يوسف