حقق اينتراخت فرانكفورت فوزه الأول منذ وقت طويل بتغلبه المفاجئ خارج أرضه على فولفسبورغ ٢-١ السبت ضمن الجولة ٢٩ من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل البرتغالي اندري سيلفا المعار من ميلان، والياباني داييتشي كامادا هدفي الضيف في الدقيقتين ٢٧ من ركلة جزاء و٨٥.

وسجل هدف فولفسبورغ السويسري كيفن مبابو في الدقيقة ٥٨.

وشهد اللقاء في اخره طرد لاعب فرانكفورت، الإسباني لوكاس تورو في الدقيقة ٩٠ لنيله إنذارا اصفر ثانيا.

بات في رصيد فرانكفورت ٣٢ نقطة في المركز الثاني عشر ويملك لقاء مؤجلا فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند ٤٢ نقطة في المركز السادس.

هذا الفوز الأول لفرانكفورت في الدوري منذ ٧ فبراير الماضي حين سحق اوغسبورغ بخماسية.