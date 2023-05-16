لم يتبقَّ من عمر البوندسليغا سوى جولتين فقط و الفارق بين المتصدر بايرن ميونيخ وملاحقه بوروسيا دورتموند لا يتجاوز نقطةً واحدةً ما يجعل الصراع محتدمًا بين العملاق البافاري الباحث عن إنقاذ موسمه بلقب الدوري الحادي عشر على التوالي ودورتموند الطامح لوضع حد لهيمنة بايرن على الكرة الألمانية.

